Ze zmiennym szczęściem rywalizowały w sobotę I-ligowe lubuskie zespoły siatkarskie. Astra Nowa Sól pokonała we własnej hali Chrobrego Głogów 3:0 (w setach do 22, 23 i 26), zaś Olimpia Sulęcin przegrała na wyjeździe z Bogdaną Arką Chełm 0:3 (do 18, 19 i 20).

W II lidze większość naszych ekip sięgnęła po zwycięstwa. Sobieski Żagań wygrał u siebie z ZAKSĄ Strzelce Opolskie 3:0, Orzeł Międzyrzecz pokonał na wyjeździe Stoczniowca Politechnikę Gdańsk 3:2, a Iwaniccy Gubin wygrali na wyjeździe z Czarnymi Rząśnia 3:1. Jako jedyny z lubuskich zespołów tym razem przegrał Agencja Inwestycyjna Stilon. Gorzowianie ulegli na wyjeździe Wilkom Wilczyn 0:3.