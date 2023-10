Policjanci z Krosna Odrzańskiego (Lubuskie) pomogli bezpiecznie i szybko dojechać do szpitala 80-latce, która wymagała pomocy lekarskiej, a po drodze wraz z córką utknęła w korku – poinformował w poniedziałek rzecznik lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy.

Do tej sytuacji doszło 5 października. Do dyżurnego krośnieńskiej jednostki zadzwoniła tego dnia kobieta z prośbą o pomoc w dotarciu do szpitala w Krośnie Odrzańskim. W samochodzie jechała z 80-letnią mamą, która w związku z problemami zdrowotnymi źle się poczuła.

Rodzina utknęła w korku na ul. Bohaterów Wojska Polskiego, gdzie aktualnie występują bardzo duże utrudnienia na drodze, z uwagi na wprowadzony ruch wahadłowy w rejonie mostu przez Odrę.

Informacja natychmiast dotarła do policjantów drogówki, którzy pełnili służbę na motocyklach. Szybko i bezpiecznie dotarli oni do samochodu, w którym znajdowała się 80-latka.

– Mundurowi pilotowali kierowcę przez zatłoczone ulice miasta wprost do szpitala, gdzie seniorce udzielono niezbędnej pomocy

– zrelacjonował rzecznik lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy.