11 tys. zł grzywny i ciężarówka odholowana na parking strzeżony – to spotkało kierowcę z Turcji zatrzymanego do kontroli drogowej przez policjantów ze Świebodzina i inspektorów ITD. Pojazd, który prowadził, przewoził ciężarówkę. Był przeładowany i miał zbyt duże gabaryty.

Jak poinformował w piątek (6 października) asp. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie, ponadto w związku z nieprawidłowościami związanymi z odczytami tachografu, 37-latkowi na trzy miesiące zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania.

Policję o przeładowanej ciężarówce poruszającej się drogą ekspresową S3, która potem zjechała z niej na dk 92, powiadomili w czwartek (5 października) kierowcy. Z ich relacji wynikało, że jako ładunek przewozi ona drugą ciężarówkę, która wystaje około trzech metrów poza pojazd.

Wysłany we wskazane miejsce patrol drogówki szybko namierzył ów ciężarówkę. Funkcjonariusze zatrzymali ją do kontroli oraz wezwali patrol Inspekcji Transportu Drogowego.

Po sprawdzeniach okazało się, że ładunek, którym była ciężarówka, nie tylko zbyt daleko wystawał poza pojazd, ale również był za wysoki.

– Do tego sam samochód nosił ślady niedozwolonych przeróbek. Nie był przystosowany by przewozić inny pojazd jako laweta, wiec dospawano mu elementy, by załadować na niego drugą ciężarówkę