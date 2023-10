Wielokilometrowe korki w godzinach szczytu, tysiące litrów spalonego w korkach paliwa, nerwy kierowców i bezsilność, to skutek wprowadzenia w Krośnie Odrzańskim ograniczeń komunikacyjnych. Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, na odcinku Traktu Książęcego, od PKS do mostu tymczasowego, został wprowadzony ruch wahadłowy. Zmiana organizacji ruchu ma związek z budową murów oporowych. Ruch wahadłowy został wprowadzony do odwołania.

– Wspólnie z wykonawcą prac, czyli firmą Strabag, inwestorem – Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wypracowaliśmy rozwiązanie, które może usprawnić ruch – mówi Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Jedna z propozycji przewiduje wykorzystanie zatoki PKS oraz chodnika na drugi pas ruchu. Jest też zgoda PKS żeby poprowadzić ruch pieszy przez dworzec autobusowy. Przypomnijmy tylko, że przez dobę most w Krośnie Odrzańskim pokonuje 15 tysięcy pojazdów.