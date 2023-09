Na drodze krajowej nr 29 w Kośnie Odrzańskim od środy (27 września) do odwołania obowiązuje ruch wahadłowy w pobliżu mostu przez Odrę. Utrudnienie związane jest z pracami prowadzonymi na moście i w jego sąsiedztwie w ramach projektu realizowanego przez Wody Polskie – poinformował zielonogórski oddział GDDKiA.

– Uwzględnijcie dodatkowy czas na przejazd planując podróż tym odcinkiem drogi

– napisano w komunikacie GDDKiA.

Dalsza część tekstu pod postem

Uwaga!? Od dziś do odwołania na #DK29 w Krośnie Odrzańskim obowiązywać będzie ruch wahadłowy w związku z pracami prowadzonymi na moście na Odrze, w ramach projektu realizowanego przez Wody Polskie. Uwzględnijcie dodatkowy czas na przejazd planując podróż tym odcinkiem drogi. pic.twitter.com/j5L5YZDyUo — GDDKiA Zielona Góra (@GDDKiA_ZG) September 27, 2023

W Krośnie Odrzańskim trwa modernizacja zabytkowego mostu na Odrze obejmująca m.in. podniesienie przeprawy oraz przebudowę dróg dojazdowych do niej. Został także wybudowany most tymczasowy, którym obecnie odbywa się ruch.

Utrudnienie polegające na ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną lub ręcznie występuje na ul. Trakt Książęcy na odcinku od dworca PKS do mostu tymczasowego.

Wprowadzenie ruchu wahadłowego, który może występować do zakończenia inwestycji (września przyszłego roku), wiąże się z budową nowych najazdów na remontowany most, co wymaga budowy murów oporowych i wymiany gruntów.