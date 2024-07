Po publikacji w internecie nagrania z monitoringu, na policję zgłosił się 81-latek, który przejechał przez żywopłot, a później na pobliskiej ulicy uderzył w zaparkowane auto. Gorzowscy policjanci szukali go od 6 lipca, kiedy to doszło to tego wydarzenia.

Jak poinformował w piątek (26 lipca) kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. straszy mężczyzna powiedział, że jego żona obejrzała film z zajścia w internecie i to skłoniło go, by przyjść na komendę. Nie potrafił jednak wyjaśnić swojego zachowania za kierownicą.

81-latek otrzymał mandat w wysokości 1 500 zł i 10 punktów karnych. Ponadto, do organu, który wydał mu prawo jazdy policjanci skierują wniosek o przeprowadzenie badań sprawdzających kwalifikacje mężczyzny do jazdy samochodem.

Do opisanego wydarzenia doszło 6 lipca br. w Gorzowie Wlkp., kilka minut po godz. 12. Kierowca mitsubishi ASX, wjechał na parking sklepu i przejechał w stronę ul. Pomorskiej przez żywopłot. Potem skierował się w stronę ul. Chemicznej, gdzie uderzył w zaparkowane volvo. Zarówno pasażer, jak i kierowca wysiedli z auta, ale po obejrzeniu pojazdów, odjechali.