„Gazeta Lubuska” opisuje sytuację, do jakiej doszło w jednej z zielonogórskich przychodni. Lekarz ginekolog, do której udała się 84-letnia pacjentka, miała prowadzić w gabinecie agitację polityczną.

Pacjentka po dłuższej nieobecności u swojego lekarza specjalisty przyniosła w życzliwym geście bombonierkę do gabinetu. To co usłyszała, wprawiło ją w zdumienie:

Wchodzę do gabinetu. Kładę tę bombonierę i mówię pani doktor, że to na osłodę życia. A ona na to odpowiada, że przyjmie prezent, jeśli zagłosuję na Tuska. Wyobraża pan sobie coś takiego? Odpowiedziałam jej, że nie będę głosowała na Tuska i będę głosowała na PiS. „To proszę zabrać bombonierę” powiedziała doktor i odsunęła ją od siebie – relacjonuje pacjentka.

Zapis całej rozmowy można obejrzeć na profilu twitterowym redaktora naczelnego „Gazety Lubuskiej”:

Zamiast badania ginekologicznego i fachowej porady, 84. letnia pani Maria usłyszała od swojej lekarki, że ma głosować na Donalda Tuska. Kobieta wyszła z gabinetu i napisała do nas list. O sprawie wie już NFZ, a przychodnia przeprasza. Więcej tu: https://t.co/F4B35hZ3q1 pic.twitter.com/TCi2tqSu0X — Janusz Życzkowski (@zyczkowski) August 27, 2023

Jak dodała pacjentka:

Usłyszałam, że [lekarka] powiesi sobie plakat na drzwiach, że panie, które będą głosowały na PiS nie będą przyjęte. […] Więc mi nic nie pozostało. Zabrałam tą bombonierę, wstałam, podziękowałam i wyszłam. Tyle było mojej wizyty. Czy lekarz tak postępuje?

O sprawie wie już Narodowy Fundusz Zdrowia, a przychodnia w której doszło do zdarzenia – przeprasza.

Cały artykuł dostępny w papierowym wydaniu GL.