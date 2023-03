Dziś w kalendarzu przypada Światowy Dzień Wody. To dobra okazja, aby przy tym corocznym święcie zwrócić uwagę na fakt, że ponad miliard ludzi cierpi z powodu braku dostępu do pitnej wody. W kampanię uświadamiającą o problemie włączają się również lubuskie szkoły i przedszkola.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 5 w Żaganiu zorganizowano specjalną wystawę prac poruszających problem niedostatku wody na świecie. W Miejskim Przedszkolu numer 6 prowadzone są pogadanki o tym, co możemy zrobić na co dzień, aby mieć wpływ na jej mniejsze zużycie. Zarówno uczniowie, jak i przedszkolaki podkreślają, ze bez wody nie ma życia i trzeba dbać o to, aby kiedyś jej nie zabrakło: