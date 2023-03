Są niewidzialnymi rzemieślnikami, których nie widzimy za dnia. Pracują do późnych godzin, aby dać innym ten smak i zapach swoich wypieków. Dziś w kalendarzu przypada Dzień Piekarzy i Cukierników. Obchodzą oni swoje święto 15 marca, ponieważ w tym dniu przypada wspomnienie ich patrona, świętego Klemensa. To dobry czas, aby podziękować im za ciepły chleb nad ranem czy pączka do kawy.

Mówi się, że nie z każdej mąki chleb będzie, a ci artyści w swoim fachu pokazują jak mają wielkie serca do tej pracy. Prawdziwy mistrz piekarstwa to właśnie artysta, dzięki któremu końcowy wypiek zadowala smakiem i wyglądem najbardziej wybrednych. – To smaki, które przywołują wspomnienia z dzieciństwa – mówią Lubuszanie składający życzenia piekarzom i cukiernikom: