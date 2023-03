Kobiety jeżdżą bezpieczniej niż mężczyźni. Dowodzą tego analizy Instytutu Transportu Drogowego. Kobiety jeżdżą wolniej, przestrzegają przepisy ruchu drogowego oraz zachowują większą kulturę na drodze. W 2022 roku kobiety kierujące samochodami osobowymi spowodowały 23 procent wypadków drogowych, zaś mężczyźni ponad 72 procent. – Sześć lat temu kobiety były odpowiedzialne za co czwarty wypadek drogowy w Polsce. Obecnie powodują ich trzy razy mniej niż mężczyźni – wylicza Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Statystyki Instytutu Transportu Samochodowego dowodzą także, że kobiety w przeciwieństwie do mężczyzn, znacznie rzadziej prezentują różne formy zachowań ryzykownych na drodze. – W naszym badaniu kobiety zdecydowanie częściej znajdowały się w grupie osób deklarujących brak tendencji do przekraczania prędkości, a jeśli już im się to zdarzało, to były to mniejsze wartości – tłumaczy dr Ewa Odachowska-Rogalska, autorka badań, psycholog transportu z ITS.

Z badań wynika też, że kobiety są bezpieczniejszymi kierowcami również dlatego, że rzadziej poszukują zachowań wywołujących silne doznania i zwykle wykazują niższą tendencję do podejmowania ryzyka.