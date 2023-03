W Publicznej Szkole Podstawowej w Tomaszowie rozpoczął się nabór dzieci do przedszkola i klas pierwszych. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie swoich pociech do 24 marca.

Do grup przedszkolnych przyjmowane są dzieci z rocznika 2020 i starsze. – Prosimy o to, aby nie czekać do ostatniej chwili na przesyłanie zgłoszeń – mówi dyrektorka Ewa Wołczek – Bury:

– Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły – mówi dyrektorka placówki:

Dodajmy, że do tomaszowskiej szkoły uczęszcza 205 uczniów i około 100 przedszkolaków.