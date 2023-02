Ulica Staroleszczyńska we Wschowie zostanie przebudowana. Wschowskie starostwo otrzymało na ten cel dotację z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad milion złotych, co stanowi około 60 procent kosztów zadania. – Obecnie ulica ta jest w złym stanie technicznym, ale to się zmieni – powiedział starosta Andrzej Bielawski.

W ostatnim czasie wschowskie starostwo otrzymało do realizacji inwestycji ponad 60 milionów złotych rządowej dotacji.