Woda, ładna pogoda, plaża i las to nie wszystko co zapewnia turystom dobry wypoczynek. Dlatego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie przygotowało na lipiec i sierpień program rozrywkowy, który będzie odbywał się w ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Lgińsko.

Co tydzień planowane są dyskoteki, animacje, zabawy rekreacyjne i zawody sportowe. – Natomiast na pierwsze, większe wydarzenie w Lginiu można liczyć za tydzień – mówi Artur Obuchowicz, dyrektor placówki.

W sierpniu ośrodek planuje organizację pikniku rodzinnego i koncertu rockowego. Natomiast koncert zamykający sezon odbędzie się 8 września.