19-letni mężczyzna chwycił paletkę ze złotą biżuterią leżącą w lombardzie na ladzie i uciekł. Wschowska policja zatrzymała złodzieja oraz jego 42-letniego wspólnika.

Do zuchwałej kradzieży doszło w lombardzie we Wschowie. Do środka wszedł młody mężczyzna. „Sprzedawcy powiedział, że jest zainteresowany zakupem złotego łańcuszka” – powiedziała we wtorek PAP nadkom. Maja Piwowarska, rzeczniczka policji w Wschowie.

Mężczyzn zaczął przeglądać ofertę. W pewnej chwili poprosił o grubszy łańcuszek. Sprzedawca zaczął szukać łańcuszka. Wtedy wykorzystał to złodziej. Chwycił paletkę z biżuterią leżącą na ladzie i uciekł z lombardu.

Kradzież została zgłoszona policji.

– Sprawdzony został miejski monitoring oraz kamery z okolicy

– powiedziała nadkom. Piwowarska.

Policjanci ustalili drogę ucieczki złodzieja i znaleźli jeden ze zgubionych łańcuszków.

Kryminalni zatrzymali 19-letniego złodziej oraz jego 42-letniego kompana.

– Wcześniej próbowali oni kradzieży w innym lombardzie, ale nie udało im się

– powiedziała nadkom. Piwowarska.

19-latek jest mieszkańcem okolic Polkowic. Miał na szyi jeden z ukradzionych łańcuszków. Jego wspólnik to mieszkaniec okolic Wschowy.

Policja odzyskała biżuterię wartę około 17 tys. zł.