Wschowscy policjanci zatrzymali 26-letniego złodzieja, który okradał sklepy. Mężczyzna z kradzieże odpowie w warunkach recydywy – powiedział PAP w środę (24 lipca) mł. asp. Łukasz Pieprzyk z policji we Wschowie.

Zgłoszenie kradzieży wschowska policja otrzymała w sobotę. Do sklepu spożywczego wszedł mężczyzna, podszedł do półek i do torby schował kilka butelek drogiego alkoholu. Kiedy wychodził nie płacąc został zauważony przez jedną z pracownic.

– Kobieta zareagowała próbując zatrzymać złodzieja. Ten jednak wykręcił jej rękę i odepchnął z dużą siłą

– powiedział mł. asp. Pieprzyk. Złodziej wybiegł ze sklepu i odjechał samochodem.

Wschowscy policjanci zaczęli poszukiwania mężczyzny. Dzięki nagraniu z kamer monitoringu widzieli, że złodziej sprzed sklepu odjechał audi.

Jeden z policjantów przypadkowo zauważył poszukiwane audi.

– Pojechał za samochodem i razem z policjantami drogówki zatrzymali auto. Było w nim trzech mężczyzn, a wśród nich 26-letni złodziej, mieszkaniec Leszna

– powiedział mł. asp. Pieprzyk.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

– Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej i kradzieży

– powiedział mł. asp. Pieprzyk. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ czynów dopuścił się w warunkach recydywy. Okazało się 26-latek ma na sumieniu więcej kradzieży w różnych sklepach. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.