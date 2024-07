Od najbliższego piątku, w komunalnym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Lgińsko, będzie czynna wypożyczalnia rowerów. Ze względu na leśne i górzyste tereny będą to jednoślady typu MTB, czyli górskie. – To propozycja dla tych, którzy czynnie lubią spędzać czas w okolicach Lginia – mówi Artur Obuchowicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Wypożyczalnia będzie czynna od 10 do 18.