Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze przygotowuje się do kolejnej edycji akcji Eko Choinka. Przypomnijmy, są to między innymi działania proekologiczne i edukacyjne, które maja zainspirować Lubuszan do ponownego wykorzystania świątecznego drzewka. Jedną z propozycji jest Eko Patrol, który zadba o to, aby wyrzucone do kosza choinki trafiły do recyklingu.

Ewelina Fabiańczyk, rzeczniczka zielonogórskiej Dyrekcja Lasów Państwowych, mówi, że akcja Eko Choinka od lat cieszy się dużym zainteresowaniem:

Lasy Państwowe od początku akcji współpracują także z lokalnymi artystami, to właśnie oni z pozostałości po miejskim drzewku świątecznym tworzą ekodzieła:

Harmonogram odbioru drzewek świątecznych, które trafią pod pergole śmietnikowe na zielonogórskich osiedlach, będzie można znaleźć na stronie internetowej Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.