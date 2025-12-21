Choinka sztuczna czy naturalna? To pytanie, które co roku pojawia się w Polskich domach. Wielu mieszkańców podjęło już decyzję i udekorowało świąteczne drzewko, jednak są i tacy, którzy dopiero w najbliższym czasie będą szukali choinki.

W naszym mieście jak zawsze utworzono wiele punktów, w których dostępny jest tradycyjny świerk, jodła kaukaska i wielobarwne sztuczne choinki.

Zapytaliśmy mieszkańców, jaki rodzaj drzewka wybrali na tegoroczne święta:

– W naszym punkcie co roku pojawia się wielu mieszkańców – przyznaje Grzegorz Koj, sprzedawca choinek:

Na stoiskach z choinkami można kupić także stroiki, wianki i jemiołę. Tradycja ozdabiania bożonarodzeniowego drzewka znana jest już od XVI wieku.