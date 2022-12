Johannes Kepler to jeden z najwybitniejszych matematyków oraz astronomów wszech czasów. Ostatnie lata swojego życia spędził w Żaganiu i do dziś mieszkańcy są pod jego silnym wpływem. Nie brakuje prawdziwych fanów, którzy dążą do tego, aby stał się prawdziwą wizytówką grodu nad Bobrem.

Pan Jacek Patka twierdzi, że zmienił życie jego i innych ludzi na lepsze! Prowadzi w Pałacu Żagańskim jedną z najlepszych w kraju sekcji astronomicznych. Tu odbywają się konferencje i spotkania poświęcone astronomowi, a w ubiegłym roku obchodzono 450 rocznicę jego urodzin. Natomiast nauczyciel Wiesław Urban stał się jednym z biografów Mistrza, angażując w swoja pracę całą rodzinę. Do tego pomnik, planetarium, szkoła, restauracja i ulica jego imienia, mural, replika wieży, w której mieszkał, jemu poświęcony kamień, a nawet… ciastka „Keplerki”.

Do Żagania w 1628 roku sprowadził Jana Keplera właściciel Księstwa Żagańskiego książę Albrecht von Wallenstein. Temu politykowi i naczelnemu dowódcy wojsk cesarskich w trakcie wojny trzydziestoletniej naukowiec, jako ceniony astrolog, stawiał horoskopy. W Żaganiu dokończył i wydał swoje dzieło ,Somnium astronomia lunari”, czyli „Sen o astronomii księżyca” uznane za pierwszą w dziejach powieść science fiction. Miał tu swoje obserwatorium astronomiczne i drukarnię.