Stowarzyszenie „Piechur” istnieje od 1976 roku.

Dla większości członków to kawał ich życia, niektórzy są tu od samego początku. Wśród bohaterów reportażu, byłych i obecnych członków są: Wiesława Winczaruk, Mariola Hrycej, Lucyna Gościańska, Krystyna Karolewska, Ewa Bielecka, Wanda Winczaruk, Zdzisława Czarnecka, Andrzej Morzyc, Janusz Brzeziański, Jan Mazur i inni.

To nie tylko turystyka, pasja i działalność społeczno-kulturalna, ale przede wszystkim sposób na życie, przyjaźń i wsparcie. To prawdziwa „rodzina z wyboru”. O stowarzyszeniu i siedzibie mówią, że to drugi dom. Właśnie tam, w zabytkowym Domku Portiera przy Parku Książęcym w Żaganiu trwają przygotowania do 27. Spotkań z Piosenką Turystyczną i Żeglarską, które odbędą się 11 czerwca. Od lat głównym organizatorem jest właśnie „Piechur”. Warto dodać, że życie członków stowarzyszenia silnie przenika się z działalnością kilku innych: rowerowego „Ogniwa”, wodnego „Szron-Czerna”, Speleoklubu „Bobry”, czy Koła Turystycznego PTTK „Pancerniacy” przy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, które również pomagają w organizacji Spotkań z Piosenką.

Dawniej i dziś (foto Jan Mazur).