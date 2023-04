Wracamy do tematu.

Elwira i Bogdan Pawłowiczowie z Żagania są razem już szóstą dekadę i nigdy się sobą nie nudzą. Poznali się w kinie Meteor w Żaganiu. Uczucie było tak silne, że pobrali się już po trzech miesiącach. Pani Elwira opóźniła rozpoczęcie studiów i choć mama przestrzegała ją przed pochopną decyzją, dziś zrobiłaby to samo. Bogdan twierdzi, że to, co ich spotkało, to przypadek jeden na tysiąc.

Żeby się podroczyć, mówi do Niej z rana po francusku J’aime. Ona twierdzi, że lepiej wybrać nie mogła, bo to mężczyzna jej życia. Wychowali dwoje dzieci. Prawie wszystko robią razem. Choć są na emeryturze, wspólnie prowadzą działalność gospodarczą. Jeżdżą na rowerze i ćwiczą. Bogdan wspiera żonę w artystycznej pasji, Elwira pomaga mu dojść do zdrowia po udarze. Cenią poczucie humoru i trzymając się za ręce mówią sobie „kocham” już 53 lata.

