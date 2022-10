Budowa stacji uzdatniania wody w Górnej Glince to najważniejsza inwestycja tego roku w gminie Lubsko. Budowa niebawem się rozpocznie.

Najpierw samorząd zmierzy się z etapem projektowania całego zakresu prac, potem z wykonawstwem pierwszego z dwóch etapów.

– Przypominamy, że gmina Lubsko przystąpiła z projektem modernizacji SUW do konkursu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskując dofinansowanie w kwocie 7,9 mln złotych – informuje Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Obecnie eksploatowana stacja uzdatniania wody Glinka Górna została oddana do użytku w latach 70. ubiegłego wieku.Stacja przez wiele lat była eksploatowana bez większych remontów i modernizacji. To sprawiło, że dziś zagrożenie awaryjności jej systemów jest ogromne, co może spowodować przerwy w dostawie wody tysiącom odbiorców.

Nowy obiekt, spełniający współczesne standardy, w pełni zautomatyzowany, zabezpieczy gminę Lubsko w uzdatnioną wodę na kolejne 50 lat.