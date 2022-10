Rosjanie uciekają z kraju nie tylko przed powołaniem do armii, ale również w proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ciągu dwóch ostatnich tygodni z Rosji wyjechało kilkaset tysięcy osób, głównie młodych mężczyzn. Według niezależnych dziennikarzy – ogłoszono przez Władimira Putina częściowa mobilizacja uzmysłowiła Rosjanom, że wojna trwa naprawdę, a cynkowe trumny z ciałami poległych żołnierzy są już na każdej ulicy w każdym mieście.

Rosjanie uciekają głównie do krajów, które nie wprowadziły dla nich obowiązku wizowego. Tysiące ludzi koczuje na przejściach granicznych z Gruzją i Kazachstanem. Niezależny dziennikarz Siergiej Batiszczew oświadczył, że jego wyjazd z Rosji jest sprzeciwem wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– stwierdził rosyjski dziennikarz.

Osoby opuszczające Rosję w obawie przed wcieleniem do armii nie wiedzą kiedy będą mogły wrócić do domów. W ojczyźnie za unikanie mobilizacji grozi im kara wieloletniego pozbawienia wolności.

Wzrost sprzedaży biletów z Rosji w jedną stronę

Liczba sprzedanych biletów lotniczych w jedną stronę z Rosji wzrosła o 27 proc. w tygodniu od 21 września, gdy Władimir Putin ogłosił pierwszą mobilizację od czasu II wojny światowej, poinformowała we wtorek kampania ForwardKeys zajmująca się analizami ruch lotniczego.

Mobilizacja mężczyzn do walki na Ukrainie skłoniła tysiące z nich do ucieczki z Rosji. Dane porównujące rezerwacje od 21 września do 27 września z poprzednim tygodniem pokazują, że udział sprzedanych biletów w jedną stronę wzrósł do 73 proc. w tygodniu ogłoszenia poboru w porównaniu z 47 proc. w poprzednim tygodniu.

„Liczby te są dość niezwykłe i korelują z informacjami o nagłym wzrostu sprzedaży biletów” – powiedział Olivier Ponti, wiceprezes ds. analiz ForwardKeys.

Sześćdziesiąt procent biletów zakupionych w tygodniu ogłoszenia mobilizacji miało datę wyjazdu w ciągu najbliższych 15 dni. Firma poinformowała, że średni czas realizacji wyjazdu skrócił się z 34 do 22 dni.

Według danych dotyczących rezerwacji podróży lotniczych ForwardKeys w tygodniu zakończonym 27 września nastąpił wzrost sprzedaży biletów w jedną stronę z Rosji do miast: Tbilisi w Gruzji; Ałmaty, Kazachstan; Stambuł, Turcja; Tel Awiw-Jafa w Izraelu i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.