Cześć rosyjskich analityków niezależnych ostrzega, że działania Władimira Putina doprowadzą do upadku Rosji. W ich ocenie nie uda się Władimirowi Putinowi powtórzenie krymskiego scenariusza z 2014 roku, ponieważ Ukraina jest zdeterminowana, aby bronić swoich ziem.

Analitycy podkreślają również, że Zachód traktuje działania Kremla jako najpoważniejsze zagrożenie globalnego bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej i podejmuje działania, aby temu przeciwdziałać.

W ocenie analityka wojskowego Jurija Fiodorowa – piątkowa decyzja o aneksji czterech regionów Ukrainy i wystąpienie Władimira Putina, to próby usprawiedliwienia się przed samym sobą.

„Sądzę, że Putin to wystąpienie w pierwszej kolejności adresował do samego siebie. Próbował usprawiedliwiać swoją politykę. On na pewno w głębi duszy rozumie, że to, co wyprawia, prowadzi Rosję w ślepy zaułek, a to, co jeszcze może zrobić – mam na myśli użycie broni jądrowej – co dość jasno dawał do zrozumienia – może doprowadzić do śmierci Rosji i niestety nie tylko Rosji”

– stwierdził rosyjski analityk w rozmowie z Radiem Swoboda.

Decyzję Władimira Putina o aneksji części terytorium Ukrainy potępił niemal cały świat, w tym Polska. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają nielegalnej aneksji terytoriów Ukrainy przez Rosję . Amerykański przywódca powiedział, że Ameryka i jej sojusznicy nie dadzą się zastraszyć przez lekkomyślne słowa i groźby Putina. W związku z zaostrzającą się sytuacją na ukraińsko – rosyjskim froncie w poniedziałek w Berlinie spotkają się przywódcy Niemiec i Francji.