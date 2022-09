Rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wiesław Ciepiela powiedział, że rozmowy z fabryką Tesli pod Berlinem o praktykach dla uczniów gorzowskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu rokują pomyślnie. Zapewnił, że władze miasta dołożą wszelkich starań, aby taka współpraca stała się faktem. Podkreślił, że kontakt z zakładem zaczął się od maila prezydenta Gorzowa do jego właściciela – Elona Muska.

Wiesław Ciepiela potwierdził, że na październik zaplanowano kolejną rundę ustalania szczegółów. Do Gorzowa z rewizytą mają wówczas przyjechać specjaliści, którzy odpowiadają w fabryce samochodów w Grünheide za szkolenia.

Dziennik regionalny „Gazeta Lubuska” pisze, że w Gigafactory pracują fachowcy z branży motoryzacyjnej, logistycy, elektronicy. W tych właśnie specjalnościach – jak mówi rzecznik Gorzowa – kształci Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Wiesław Ciepiela podkreślił, że jest to „szkoła przyszłości”. Będzie wyposażona w bardzo nowoczesne warsztaty. Urządzenia i sprzęt do nich ściągane są z całego świata.

Rzecznik dodał, że odpowiedź na mail prezydenta Jacka Wójcickiego przyszła z biura Elona Muska bardzo szybko. Ponieważ Tesla wyraziła zainteresowanie współpracą, doszło do rozmów i spotkania w Niemczech. Prezydent Gorzowa wraz z delegacją pojechali do Gigafactory Tesli. Wiesław Ciepiela powiedział, że w spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczyli także prezydent i wiceprezydent odpowiadający w mieście za edukację oraz – jak ujął – „inne osoby, które są kompetentne, żeby uzgadniać szczegóły współpracy”.

„Gazeta Lubuska” wyjaśnia, że gorzowskie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstało na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. CEZiB ma się mieścić w budynkach po byłym szpitalu miejskim przy ulicy Warszawskiej. Budowa kompleksu szkolnego zbliża się do końca.