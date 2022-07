Fala upałów dotarła do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla zachodniej Polski, gdzie w najbliższych dniach temperatura może przekraczać 35 stopni Celsjusza.

To przede wszystkim województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie oraz dolnośląskie. Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia zaczną obowiązywać jutro dla Polski centralnej i rejonów południowych. Tu temperatura będzie sięgać 30 stopni Celsjusza.

Jak powiedział synoptyk IMGW – Mateusz Barczyk – ostrzeżenie 3. stopnia przed upałami jest wydawane gdy jest ekstremalnie ciepło. „Temperatura maksymalna przekracza 34 st. C. To są nad wyraz wysokie wartości, które mogą stanowić zagrożenie zdrowotne. Szczególnie prosimy o to, aby osoby wrażliwe na upał, wrażliwe na wysokie temperatury uważały na siebie, czyli unikamy miejsc, w których możemy się przegrzewać. Nawadniamy się, unikamy wychodzenia na zewnątrz w okresach najgorętszych” – dodał Mateusz Barczyk.

Z upałami od wielu dni zmaga się południowa Europa. Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Grecja i Turcja, to kraje, w których z powodu ekstremalnie wysokich temperatur umierają ludzie. W krajach szaleją tez pożary wywołane suszą.