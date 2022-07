Centrum Monitoringu Wolności Prasy przyjrzy się sprawie pisma lubuskiego urzędu marszałkowskiego do redakcji „Gazety Lubuskiej”. Chodzi o sugestie zwolnienia autora artykułów krytycznych wobec urzędu.

Dziennikarz i publicysta Cezary Gmyz mówi w rozmowie z Radiem Zachód, że to niedopuszczalna próba wywieraniu nacisku na gazetę. Dodaje jednocześnie, że w Niemczech, gdzie pracuje na co dzień, nie dochodzi do tak jaskrawych prób ingerencji w media.

Kilka dni „Gazeta Lubuska” otrzymała pismo podpisane przez rzecznika zarządu województwa lubuskiego z żądaniem „weryfikacji zespołu” i oczekiwaniem zerwania współpracy z jednym z autorów. Chodziło o cykl artykułów na temat podejrzeń mobbingu w gorzowskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i braku reakcji urzędu marszałkowskiego na aferę.