W niedzielę po godzinie 19:05 audycja „Historie pisane na nowo”, a w niej opowieść z czasów II wojny światowej. Audycja o wyjątkowej porze z uwagi na transmisje żużlowe.

Zaprezentujemy sylwetkę Władysława Gnysia, pierwszego polskiego pilota myśliwskiego, który we wrześniu 1939 roku odniósł powietrzne zwycięstwo w walce z Niemcami. Wystartował 1 września spod Krakowa, aby powstrzymać niemiecki atak. Walka z liczniejszymi i nowocześniejszymi maszynami najeźdźców była nierówna. Jako doświadczony pilot myśliwski, Gnyś walczył nad Francją i w bitwie o Anglię. W 1944 roku został zestrzelony. Ranny, wzięty do niewoli, uciekł przy wsparciu francuskiego ruchu oporu. Po wojnie wyemigrował do Kanady.

Napisana przez syna, Stefana, barwna biografia Władysława czerpie obszernie z jego dzienników, wspomnień i dokumentów. Została ona także bardzo bogato zilustrowana zdjęciami z rodzinnego archiwum. Opowiada historię Gnysia od dzieciństwa spędzonego na polskiej wsi, przez lata służby w alianckich siłach powietrznych podczas II wojny światowej, aż po symboliczny gest pojednania z niemieckim pilotem, z którym przyszło mu się zmierzyć 1 września.

Dwa miesiące temu został upamiętniony niedaleko Dęblina gdzie mieszkał przed wojną.

Książka „Pierwsze zwycięstwa. Podniebne walki i wojenne losy polskiego myśliwca Władysława Gnysia” ukazał się nakładem wydawnictwa Replika. W czasie audycji będzie można ją odebrać.

W audycji także reportaż Mariusza Kamińskiego „Wyjść z cienia zapomnienia”. To opowieść o kapitanie lotnictwa Edmundzie Marynowskim ps. „Sejm”, „Senat” – cichociemnym, który w kwietniu 1944 r. został zrzucony koło Bychawy na Lubelszczyźnie. Potem walczył w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie wrócił do Anglii, po czym ślad po nim na wiele dziesięcioleci się urwał. Dopiero dzięki przypadkowi, w 2015 roku, jego powojenne losy zostały odkryte. Zaangażowało się w to wielu pasjonatów historii.

Trzy miesiące temu upamiętniono go w Ząbkach pod Warszawą, w których mieszkał w okresie międzywojennym.