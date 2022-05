Jak poinformowała NASA w najbliższy piątek w pobliżu naszej planety przeleci asteroida o nazwie 7335 (1989 JA). To największy obiekt jaki w tym roku znajdzie się w pobliżu Ziemi, na szczęście przeleci zbyt daleko, by zagrażać naszej planecie.

Asteroida 7335 (1989 JA) przemknie obok Ziemi w odległości około 10 razy większej niż odległość z Ziemii do Księżyca z prędkością około 76 tysięcy kilometrów na godzinę.

„To bezpieczna odległość” – mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. „Czterysta tysięcy razy dziesięć to cztery miliony kilometrów, bardzo, bardzo dużo. Możemy spać spokojnie, chociaż astronomowie lubią takie zbliżenia, bo to jest bardzo dobra okazja do poznania takich ciał” – powiedział Jerzy Rafalski.

Asteroida 7335 (1989 JA) ma wielkość 1,8 kilometra i odwiedza okolice naszej planety regularnie. Kolejnym razem przybędzie tu w 2055 roku, wtedy jednak przeleci w znacznie większej odległości niż obecnie.