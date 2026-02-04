Z powodu niskiej temperatury w środę (4 lutego) zajęcia odwołano w 173 szkołach. Najwięcej w woj. pomorskim – w 114 i w woj. mazowieckim – w 26. W części placówek dyrektorzy organizują nauczanie zdalne i zajęcia opiekuńcze – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W środę rano (4 lutego) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informował o ostrzeżeniach I stopnia przed silnym mrozem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz w części woj. pomorskiego i łódzkiego. Alerty obowiązywały do godz. 10.00.

Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 173 szkołach. W części placówek dyrektorzy organizują nauczanie zdalne oraz zajęcia opiekuńcze. W woj. śląskim zamknięcie szkół nie wynika z warunków pogodowych, lecz z awarii pieca

– poinformowało MEN w środę na portalu X.

Szkoły zamknięte w 9 województwach

Podało, że szkoły zamknięto w dziewięciu województwach: pomorskim – 114 szkół, mazowieckim – 26, warmińsko-mazurskim – 10, podlaskim – 9, wielkopolskim – 7, śląskim – 3, lubelskim – 2, świętokrzyskim – 1, podkarpackim – 1.

Liczba szkół, w których odwołano zajęcia, zmniejszyła się. We wtorek po południu MEN informowało o 585 szkołach, w których z powodu niskiej temperatury odwołano zajęcia. Najwięcej było ich na Mazowszu – 230 i w woj. pomorskim – 156.

Kiedy można zawiesić lekcje?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia, aby zapewnić uczniom kontynuację nauki. Mogą odbywać się dzięki systemowi udostępnionemu przez MEN lub poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej.