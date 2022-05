Wracamy do tematu.

Już od 30 lat pomoc i samych siebie dają potrzebującym na Haiti szarytka – siostra Lila z krakowskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo i w Togo (był też w Burkina Faso) – ojciec Robert, franciszkanin z prowincji wrocławskiej.

Oboje pochodzą z Żagania. Znają się od dziecka, maja też podobne zainteresowania. Działali też razem w parafii. Życie napisało dla nich podobny scenariusz – wstąpili do zakonów, by służyć Bogu i człowiekowi w biedzie i cierpieniu. Niosą pomoc tam, gdzie jest skrajne ubóstwo, brak wody, groźne żywioły, choroby, a sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna jest nad wyraz skomplikowana. Jest to praca w niezwykle ciężkich warunkach.