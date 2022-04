W Otwartym mikrofonie Radia Zachód wracamy do popularnego wśród naszych słuchaczy tematu immunitetu. To rodzaj prawnej ochrony, którą parlamentarzyści nabywają wraz z objęciem mandatu. Immunitet ma chronić posła przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Przed postawieniem zarzutów parlamentarzyście zgodę musi wyrazić Sejm lub Senat.

W ostatnich latach temat wracał wielokrotnie. Opinia publiczna zna sprawy senatorów Grodzkiego, Kwiatkowskiego czy nieżyjącego Koguta. Kilka tygodni temu Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu posłowi Sławomirowi Nitrasowi, który miał odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej posłów Iwony Arent i Sebastiana Kalety.

Sprawa immunitetu dotyka także lubuskich posłów, a konkretnie jednego posła. Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak chciał pozwać szefa lubuskich struktur Platformy, Waldemara Sługockiego, ale kancelaria Sejmu i marszałek Elżbieta Witek nie wprowadziła wniosku pod obrady. Sługocki miał pomówić Piebiaka w telewizji.

Wiceminister w tej sprawie wygrał już z innymi osobami. Posła Sługockiego immunitet chroni także w sprawie wypadku drogowego, w którym ma status świadka, a nie oskarżonego – choć jego winę wstępnie założyła policja. Jeśli prokurator będzie chciał postawić mu formalny zarzut, zgodę będzie musiał wyrazić Sejm.

W Otwartym mikrofonie pytamy czy jesteście Państwo zwolennikami czy przeciwnikami immunitetu dla parlamentarzystów?

