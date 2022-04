Rosyjski opozycjonista Leonig Gozman oskarżył Kreml o zniszczenie Rosji. W jego ocenie Rosjanie bezpowrotnie stracili swoje państwo i dotychczasowe życie.

Portal Mdiazona przypomniał, że w Rosji antyukraińska i antyzachodnia propaganda jest wszechobecna, a alternatywne do kremlowskich media są blokowane i likwidowane.

Opozycyjny polityk i komentator Leonid Gozman już wcześniej przeprosił Ukraińców za działania Kremla i oświadczył publicznie, że całym sercem jest po stronie Ukrainy. Tym razem opublikował krótki wpis, w którym obarczył Kreml odpowiedzialnością za zniszczenie Rosji.

„Bardzo ciężko jest, gdy rozumiesz, że tego kraju, który, biorąc pod uwagę krytyczny stosunek do tego, co się w nim działo, już nie ma – oni go zniszczyli. Zniszczyli na zawsze!”