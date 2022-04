W najbliższą niedzielę, 12 rocznica smoleńskiej tragedii 10 kwietnia 2010 r. Bolesna w polskiej historii data, w tym roku będzie wspominana w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i słów, które padły ze strony rządzących nią polityków.

W wystąpieniu w polskim Sejmie prezydent Wołodymyr Zelenski powiedział:

„Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada”.