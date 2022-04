Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka odzyskali dwa skradzione w Niemczech motocykle o łącznej wartości 90 tys. zł. Jednoślady były w busie, którego kierowca i pasażerowie zdołali zbiec podczas pościgu. Obecnie są poszukiwani – poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

We wtorek nad ranem (5 kwietnia br.) patrol z placówki w Świecku wytypował do kontroli busa, który właśnie wjechał do kraju. Jego kierowca nie zareagował na wydawane mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się i zaczął uciekać w kierunku Słubic.

Następnie za wiaduktem ponownie wjechał na autostradę A2, tym razem pod prąd. Na wysokości MOP Gnilec nagle zawrócił, a z pojazdu wyskoczyły dwie osoby, które zbiegły do lasu. Kierowca natomiast kontynuował dalszą ucieczkę, tym razem ponownie w kierunku Słubic.

W Słubicach pojazd skręcił w jedną z ulic, która została zablokowana przez patrol straży granicznej. Wówczas kierowca wyskoczył z busa i uciekł w kierunku pobliskich zarośli.

W porzuconym busie znajdowały się dwa motocykle wyprodukowane z 2019 r. – Triumph Tiger Sport oraz Ducati Monster 797. Jak potwierdzono w bazach danych, oba kilka godzin wcześniej zostały skradzione w Berlinie. Sprawę tej kradzieży będzie prowadziła słubicka policja.

Fot. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej