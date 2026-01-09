Kolejne uderzenie w mafię śmieciową przeprowadzili śląscy policjanci. Tym razem proceder obejmował 56 miejsc porzucania odpadów, w tym niebezpiecznych, a ich utylizacja mogłaby kosztować ponad miliard złotych.

– Tym razem w ręce kryminalnych wpadło sześć osób – mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji:

Pięć osób już trafiło do aresztu, wobec jednej zatrzymanej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do tej pory w tym śledztwie zarzuty przedstawiono 134 osobom. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono też mienie o wartości niemal 12 i pół miliona złotych.