Ziołowe opowieści, zapach tradycji i sekrety domowej spiżarni! W sołectwach naszego regionu trwa wyjątkowy cykl międzypokoleniowych warsztatów pod hasłem „Ziołowe historie, kiszone opowieści”. Jak połączyć moc świeżych ziół z magią tradycyjnego kiszenia? O tym opowiada Tomasz Proc – szef kuchni, dietetyk, ekspert kulinarny.
Plan „B” – Co zrobić, gdy zabraknie prądu, wody lub łączności?
Co zrobić, gdy zabraknie prądu, wody lub łączności? Gdzie szukać schronienia? Jak powinien zachować się mieszkaniec w pierwszych godzinach poważnego...