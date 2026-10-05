Ziołowe opowieści, zapach tradycji i sekrety domowej spiżarni! W sołectwach naszego regionu trwa wyjątkowy cykl międzypokoleniowych warsztatów pod hasłem „Ziołowe historie, kiszone opowieści”. Jak połączyć moc świeżych ziół z magią tradycyjnego kiszenia? O tym opowiada Tomasz Proc – szef kuchni, dietetyk, ekspert kulinarny.