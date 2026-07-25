Zablokowanie przez prezydenta ustawy dotyczącej opodatkowania nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać znaczne zmniejszenie wpływów do tegorocznego budżetu ocenia ekonomista z Uniwersytetu WSB Marek Zuber.

Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która zakładała wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych w okresie od marca do grudnia tego roku. Według Ministerstwa Finansów brak tych wpływów może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych.

W TVP Info Marek Zuber zwrócił jednak uwagę, że w związku z ponownym wzrostem cen ropy na światowych rynkach rzeczywiste straty mogą być jeszcze wyższe:

Decyzję prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. „Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych – napisał w mediach społecznościowych szef rządu. W swoim wpisie dodał, że zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program CPN i nazwał decyzję prezydenta „szokującą”. „Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach” premier.