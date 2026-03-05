Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek (5 marca) dymisję szefowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Kristi Noem i nominował na jej stanowisko senatora Markwayne’a Mullina z Oklahomy. Noem ma zostać specjalną wysłanniczką ds. „tarczy Ameryk”, nowej inicjatywy prezydenta.

Z przyjemnością ogłaszam, że szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Oklahomy, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Ministra Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) z dniem 31 marca 2026 r.

– ogłosił Trump we wpisie na Truth Social.

Kristi Noem, która dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne wyniki (szczególnie na granicy!), obejmie stanowisko Specjalnego Wysłannika ds. Tarczy Ameryk, naszej nowej Inicjatywy Bezpieczeństwa na Półkuli Zachodniej, którą ogłaszamy w sobotę w Doral na Florydzie

– dodał prezydent.

Noem od dawna znajdowała się w ogniu krytyki, nie tylko ze strony opozycji i mediów. Głównym powodem były nadużycia podległych jej służb imigracyjnych podczas operacji w Minnesocie, podawanie fałszywych informacji na temat incydentów w tym stanie, czy bezpodstawne oskarżenia zastrzelonych przez służby uczestników protestów o terroryzm. Polityczka broniła tych słów jeszcze podczas wtorkowych i środowych wystąpień w Kongresie.

Kontrowersje budziły też doniesienia o jej ledwo skrywanym romansie ze swym doradcą i szarą eminencją resortu, Coreyem Lewandowskim. W jednym z incydentów opisanych przez „Wall Street Journal”, Noem i Lewandowski zwolnili pilota samolotu Gwardii Przybrzeżnej, gdy w samolocie pozostał koc należący do ministry.

Aferę wywołało też zlecenie przez nią kampanii reklamowej na kwotę 220 mln dolarów firmie powiązanej z nią i jej otoczeniem. Noem była krytykowana z tego powodu ze strony części republikańskich polityków podczas niedawnych wysłuchań w Kongresie. Polityczka twierdziła, że kampania została zatwierdzona przez Biały Dom, lecz prezydent Trump powiedział w czwartek w wywiadzie dla agencji Reutera, że nic nie wiedział o sprawie. Jeszcze w styczniu w obliczu kontrowersji związanych z zabiciem demonstrantów, Trump zapewniał o swoim poparciu dla ministry.

Pierwsza dymisja członka gabinetu Trumpa w jego drugiej kadencji

Zwolnienie szefowej DHS jest pierwszą dymisją członka gabinetu Trumpa w jego drugiej kadencji. Wcześniej Trump zwolnił również swojego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Waltza w obliczu afery dotyczącej omawiania planów uderzenia na Jemen w aplikacji Signal z udziałem dziennikarza pisma „The Atlantic”.

Noem nie odniosła się do swojego zwolnienia podczas czwartkowego wystąpienia na konferencji w Nashville, wygłoszonego już po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa.

Nie jest dotąd jasne, czym ma być zapowiadana przez Trumpa inicjatywa „tarczy Ameryk”, jednak zostanie ona ogłoszona podczas sobotniego spotkania przywódców państw Ameryki Łacińskiej z Trumpem w Miami.

Markwayne Mullin sprawuje mandat senatora od 2023 r., wcześniej przez 10 lat zasiadał w Izbie Reprezentantów. Jeszcze wcześniej był m.in. zawodnikiem mieszanych sztuk walki. Znany jest z ostrego języka i indiańskich korzeni – należy do plemienia Czirokezów.

Markwayne będzie nieustannie pracował, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej granicy, powstrzymać przestępczość migrantów, morderców i innych przestępców przed nielegalnym wkraczaniem do naszego kraju, położyć kres pladze nielegalnych narkotyków i PRZYWRÓCIĆ BEZPIECZEŃSTWO W AMERYCE

– obiecał Trump.