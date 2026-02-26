Parlamentarna debata o expose ministra spraw zagranicznych. Wicepremier Radosław Sikorski mówił w Sejmie o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok.
Obóz rządzący chwalił szefa MSZ za pracę nad odbudową relacji i sojuszy międzynarodowych.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska mówi, że w obecnych realiach należy dbać o bezpieczeństwo opierając się zarówno na sojuszach europejskich, jak i światowych:
Joanna Kluzik-Rostkowska z KO mówiła o zawieraniu sojuszy w różnych częściach świata:
Opozycja krytykuje Radosława Sikorskiego i chce odrzucenia jego expose w głosowaniu. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka szef polskiej dyplomacji urządził w Sejmie nieudaną mistyfikację:
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji zarzucił Radosławowi Sikorskiemu, że prowadzona przez niego polityka zagraniczna nie jest zgodna z racją stanu i interesem narodowym:
W imieniu prezydenta głos zabrał dyrektor jego biura spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Stwierdził, że w wystąpieniu nie pojawiło się nic zaskakującego:
Debata trwała prawie pięć godzin, po niej rozpoczęła się runda pytań.
Sikorski: Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji
Władimir Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji - mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojego expose w Sejmie. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że całkowitą odpowiedzialność za wojnę na...Czytaj więcejDetails