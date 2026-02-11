Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę obwodnicy Kamionnej (Wielkopolskie) w ciągu drogi krajowej nr 24, między Pniewami a Skwierzyną – poinformowała w środę (1 lutego) GDDKiA. Kierowcy z nowej trasy skorzystają w III kwartale 2029 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. GDDKiA podała w środę, że w przetargu wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą, na kwotę blisko 84 mln zł, złożyło konsorcjum firm P.H.U.B. Piotr Pawlica (lider) oraz Skabud Infrastruktura.

Obwodnica Kamionnej będzie miała 3,5 km długości i zostanie poprowadzona w ciągu drogi krajowej nr 24, po północnej stronie miejscowości.

Zadanie zostanie zrealizowane w systemie „Projektuj i buduj”. W czasie 10 miesięcy od podpisania umowy ma zostać opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po jej uzyskaniu rozpoczną się prace w terenie. Inwestycja zostanie ukończona w ciągu 36 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, a kierowcy z nowej trasy skorzystają w III kwartale 2029 r.

Budowa obwodnicy Kamionnej poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości oraz zwiększy płynność przejazdu na ważnym szlaku komunikacyjnym, łączącym Wielkopolskę z województwem lubuskim.

Fot. www.gov.pl/

W województwie wielkopolskim w ramach programu powstaje osiem obwodnic. Pięć z nich zostało już oddanych do ruchu, dwie są w fazie przetargu, a jedna — na etapie przygotowania.