Polski Sejm będzie wspierał Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej – taką deklarację podpisał w poniedziałek (23 lutego) w Kijowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podziękował za wsparcie, jakie od początku wojny płynie z Polski.

Włodzimierz Czarzasty przybył z dwudniową wizytą do Kijowa w poniedziałek rano (23 lutego). Pierwszym punktem programu było spotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Obaj podpisali deklarację o wsparciu polskiego parlamentu dla Ukrainy w dążeniu tego kraju do Unii Europejskiej.

Dzisiaj omówiliśmy szereg kwestii, a przede wszystkim podziękowałem, złożyłem na ręce pana marszałka podziękowania narodowi polskiemu za wsparcie wojskowe, finansowe, humanitarne udzielane przez Polskę Ukrainie

– powiedział Stefanczuk.

Czarzasty podziękował za to, że będzie miał możliwość wystąpienia we wtorek na posiedzeniu Rady Najwyższej w czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej

– podkreślił marszałek Sejmu.

W planie wizyty w Kijowie Czarzasty ma także spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierką Julią Swyrydenko.