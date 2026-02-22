Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w nocy 22 lutego w centrum miasta doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego zginęła policjantka, hospitalizowano co najmniej 15 osób poszkodowanych.

Jak donoszą ukraińskie media, tej nocy we Lwowie słychać było co najmniej dwie potężne eksplozje. Alarm lotniczy nie został ogłoszony.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie „aktu terrorystycznego, który spowodował poważne konsekwencje”, poinformowała w niedzielę Lwowska Prokuratura Regionalna w kanale Telegram.

Według informacji operacyjnej, (…) na numer 102 wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do sklepu przy ul. Daniliszyna 20 we Lwowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policyjnego patrolu doszło do wybuchu. Po przybyciu drugiej załogi nastąpiła kolejna eksplozja. Wstępnie ustalono, że zginęła 23-letnia policjantka. Uszkodzony jest samochód patrolowy, a także pojazd cywilny. Liczba poszkodowanych jest ustalana. Na miejsce zdarzenia skierowano karetki pogotowia ratunkowego, pracuje grupa śledcza. Prokuratorzy na miejscu ustalają dowody popełnienia przestępstwa

– czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej, cytowanym przez portal „Interfax Ukraina”.