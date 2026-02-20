Wątek wojskowy w rozmowach Ukrainy z Rosją ma konstruktywny charakter, jednak w kwestii terytorialnej nie ma żadnego postępu – przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Wyraził nadzieję, że w lutym uda się zorganizować kolejną rundę negocjacji pokojowych.

Jeśli chodzi o kierunek wojskowy, a konkretnie o podgrupę wojskową, uważam, że istnieje podejście konstruktywne.(…) W podgrupie politycznej ponownie pojawiły się wrażliwe kwestie dotyczące wschodu Ukrainy: sprawa Donbasu, kwestia terytoriów. Na razie nie znaleziono tu konstruktywnych rozwiązań. To, że obecnie nikt nie dostrzega pozytywnych sygnałów w sprawach terytorialnych, jest faktem i musimy to przyznać

– powiedział Zełenski dziennikarzom po naradzie z zespołem negocjacyjnym.

Kiedy kolejna tura rozmów?

Liczymy, że już w najbliższym czasie, w lutym, uda się zorganizować kolejną rundę rozmów i że może ona okazać się rzeczywiście owocna. Ukraińskie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania przed kolejnym spotkaniem są gotowe

– zaznaczył.

Dalsza część tekstu od polecanym artykułem

Prezydent poinformował, że priorytety dla ukraińskiego zespołu negocjacyjnego na następne spotkanie w formacie trójstronnym oraz z udziałem Stanów Zjednoczonych zostały określone.

Pracujemy dalej również nad gotowością liderów do spotkania się i rozwiązania kwestii, których na razie nie udaje się rozstrzygnąć na poziomie zespołów. To właśnie format przywódców może w dużej mierze okazać się decydujący i Ukraina jest gotowa na taki format

– wyjaśnił.

Dalsza część tekstu od grafiką

Podkreślił, że ukraiński zespół ma zapewnić warunki do osiągnięcia postępu w kwestiach humanitarnych.

Wymiany jeńców wojennych muszą być kontynuowane. Oczekujemy, że wymiana stanie się możliwa w najbliższym czasie

– dodał.

Dalsza część tekstu od polecanym artykułem

Rozmowy trójstronne

W środę w Genewie zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji na temat porozumienia pokojowego. Uczestniczyli w nich też przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii.

Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy, oświadczył po spotkaniu, że drugi dzień rozmów, prowadzonych za pośrednictwem strony amerykańskiej, przyniósł postęp.