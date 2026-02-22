W nocy z soboty na niedzielę (21/22 lutego) wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę prawie 300 dronami i 50 rakietami różnych typów – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja zaatakowała również infrastrukturę energetyczną i kolejową – poinformował wicepremier ds. odbudowy Ołeksij Kułeba.

Trwa usuwanie skutków nocnego rosyjskiego ostrzału. Na Ukrainę wystrzelono niemal 300 dronów uderzeniowych, w większości typu Shahed, oraz 50 rakiet różnych typów, z czego znaczną część stanowiły pociski balistyczne. Ataki objęły Kijów i obwód kijowski, a także obwody: dniepropietrowski, kirowohradzki, mikołajowski, odeski, połtawski i sumski

– napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 1300 dronów uderzeniowych, 1400 kierowanych bomb lotniczych oraz 96 rakiet różnych typów, w tym dziesiątki pocisków balistycznych.

Moskwa nadal wkłąda więcej wysiłku w ataki niż w dyplomację. (…) Dlatego musimy wzmacniać naszą obronę powietrzną. Potrzebne są systemy skutecznie działające przeciwko pociskom balistycznym. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy pomagają nam w zakupie rakiet obrony powietrznej w ramach PURL (koordynowany przez NATO program zakupu uzbrojenia dla Ukrainy-PAP) oraz przez własne dostawy

– podkreślił ukraiński przywódca.

Wicepremier ds. odbudowy Ołeksij Kułeba poinformował, że armia Rosji ponownie zaatakowała dronami i rakietami cywilną oraz krytyczną infrastrukturę Ukrainy.

Pod zmasowanym uderzeniem znalazły się stolica i obwód kijowski. Niestety jedna osoba zginęła. Składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Są także ranni. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej

– napisał w mediach społecznościowych.

Kułeba zaznaczył, że Rosja uderzyła także w infrastrukturę kolejową w obwodach donieckim, zaporoskim, mikołajowskim i odeskim.

Uszkodzone zostały dwie lokomotywy. Ruch pociągów nie został wstrzymany

– dodał.

Siły Powietrzne poinformowały, że Rosja zaatakowała kraj 345 środkami napadu powietrznymi, w tym 297 dronami uderzeniowymi i 48 rakietami. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 33 rakiety i 274 dronów różnych typów. Odnotowano trafienia 14 rakiet i 23 dronów w 14 lokalizacjach.

Wcześniej w niedzielę ratownicy przekazali, że w obwodzie kijowskim Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków zginęła jedna osoba, spod gruzów uratowano osiem osób, w tym dziecko.