Na wybrzeżu Bałtyku w Szlezwiku-Holsztynie na północy Niemiec rozpoczęły się w środę (18 lutego) ćwiczenia desantowe NATO z udziałem 15 okrętów i około 2,6 tys. żołnierzy. Sojusz testuje szybki przerzut sił z południowej Europy w celu wzmocnienia wschodniej flanki – podała agencja dpa.
Państwa sojusznicze, biorące udział w największych w tym roku ćwiczeniach NATO Steadfast Dart 26, prowadzą na poligonie w Putlos na wybrzeżu Bałtyku, niedaleko wyspy Fehmarn, manewry obejmujące szybki desant sił Allied Reaction Force (ARF), określanych jako wielonarodowa „szpica” Sojuszu. Scenariusz zakłada przerzut wojsk z południowej Europy w celu wzmocnienia wschodniej flanki w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia odbywają się bez bezpośredniego udziału USA.
Operację rozpoczęli nurkowie i siły specjalne
Operację rozpoczęli nurkowie i siły specjalne. Według NATO w desancie uczestniczy 15 okrętów i około 2,6 tys. żołnierzy.
Łącznie w manewrach Steadfast Dart 26 bierze udział około 10 tys. wojskowych, ponad 1,5 tys. pojazdów i 17 okrętów z 13 państw. Największy wkład wnoszą kraje południowej Europy, w tym Turcja, Hiszpania, Włochy i Grecja
– podkreśliła dpa.
Sojusz jest zjednoczony, zdolny do działania i gotowy do użycia sił. Pokazuje też, co są w stanie wnieść w NATO europejscy partnerzy” – powiedział w środę minister obrony RFN Boris Pistorius, obserwujący ćwiczenia. „Jeśli coś wydarzy się na wschodniej flance, wojska NATO muszą zostać szybko przerzucone, oczywiście także przez Niemcy
– dodał.
Zaangażowane siły Allied Reaction Force (ARF) liczą około 40 tys. żołnierzy i są utrzymywane w stanie podwyższonej gotowości.
Manewry Steadfast Dart 26, które rozpoczęły się 8 stycznia, potrwają do 26 marca.
