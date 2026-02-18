Unijny mechanizm dozbrajania SAFE jest programem transatlantyckim popieranym przez całe NATO, w tym przez Stany Zjednoczone – podkreślił w środę (18 lutego) w Senacie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty poświęconej ustawie wdrażającej program.

W środę (18 lutego) Senat zajmuje się ustawą wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE.

Kosiniak-Kamysz podczas debaty w izbie wyższej podkreślił, że realizacja SAFE „jest słuchaniem sojuszników z USA mówiących, że Europa musi robić więcej dla swojego bezpieczeństwa”. Podkreślił, że mechanizm jest popierany przez cały Sojusz Północnoatlantycki, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak mówił, SAFE to projekt transatlantycki. Zauważył, że program budzi zainteresowanie także m.in. Turcji, ale również Kanady, która już oficjalnie do niego przystąpiła. To – zdaniem Kosiniaka-Kamysza – świadczy o tym, że SAFE jest projektem transatlantyckim.

Według wicepremiera SAFE oferuje również najkorzystniejsze warunki spłaty kredytu. Jak mówił, Polska realizować może plan modernizacji technicznej swojej armii albo przez środki budżetowe, albo przez zobowiązania zaciągane w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Podkreślił, że ryzyko kursowe dotyczy również i tych pożyczek, które zaciągane były w Korei Południowej czy USA – jedną z kwestii, która wywołuje sprzeciw parlamentarzystów opozycji jest fakt, że oprocentowanie pożyczek z SAFE będzie co roku ustalane na podstawie warunków, w jakich działa Komisja Europejska.

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wdrożenia programu SAFE 13 lutego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że kluczowe jest szybkie przyjęcie ustawy, gdyż już na połowę marca planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej i wypłata pierwszej transzy środków w wysokości 15 proc. całej kwoty.

Szef MON: warunkowość w programie SAFE dotyczy rzetelności wydatkowych środków

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w środę, że warunkowość w programie SAFE dotyczy rzetelności wydatkowych środków. Zwracając się do senatorów PiS dodał, że nie rozumie strategii wzywania prezydenta do zawetowania ustawy wdrażającej ten program.

Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas debaty, że warunkowość w programie SAFE dotyczy rzetelności wydatkowych środków. Dodał, że podobna zasada warunkowości jest w innych programach europejskich.

Zwrócił uwagę, że ta zasada nigdy nie została użyta wobec Polski.

I nie zostanie moim zdaniem użyta, bo mamy naprawdę bardzo skutecznie wykorzystujących, gospodarujących środkami europejskimi samorządowców, również z różnych opcji politycznych

– powiedział szef MON.

Podkreślił, że Polska ma gwarancję spłaty wielomiliardowych zobowiązań spoza budżetu MON.

I to (program SAFE) jest jedyny instrument finansowy, który gwarantuje, że budżet MON-u będzie uwolniony od tych zobowiązań. Oprocentowanie i kapitał cały nie będzie spłacany z budżetu MON-u

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

Stwierdził, że ten program jest tu i teraz tak ważny, ponieważ nie mamy czasu do stracenia.

Każdy moment, każda chwila, kiedy Ukraina zużywa Federację Rosyjską musi być przez nas wykorzystany po to, żebyśmy byli silniejsi jako cała struktura narodu

– powiedział szef MON.

Zwracając się do senatorów PiS, powiedział, że nie rozumie strategii wzywania prezydenta do zawetowania ustawy dotyczącej – jak podkreślał – budowy bezpieczeństwa państwa polskiego.

Logika opozycji jest taka, że jest przeciwko rządowi, ale nie może być w logice opozycji bycie przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przyszedłem tutaj po to, żeby was poprosić, żebyście odeszli od logiki sporu politycznego na rzecz logiki budowy bezpieczeństwa państwa polskiego. Wnoszę wobec Wysokiej Izby o przyjęcie przedłożonej ustawy i budowę silnej, wielkiej i bezpiecznej Polski

– powiedział szef MON.