Ponad 22 tysiące egzaminów przeprowadził w ubiegłym roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Tradycyjnie, najwięcej z nich odbyło się na kategorię B.

Jednostka zakupiła także nowe pojazdy egzaminacyjne oraz ciągnik siodłowy z naczepą, który od nowego roku jest niezbędny do przeprowadzenia egzaminów na kategorię C.

– Zdawalność jest na średnim poziomie. Mamy nadzieję, że kursanci będą skuteczniejsi – przyznaje Konrad Szmydowski, dyrektor jednostki:

Zdaniem przedstawicieli zielonogórskiego WORD-u, najwięcej błędów popełnianych jest na placu manewrowym:

– Mamy w planach kolejne inwestycje – informuje Konrad Szmydowski:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze zachęca również do wzięcia udziału w szkoleniach. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej jednostki.