Strażnicy miejscy wspomagają Zielonogórskich kierowców. W trakcie zimowych warunków, funkcjonariusze pomagają w uruchomieniu pojazdów, jeśli akumulator się rozładuje. Patrole wyposażone są w specjalne urządzenia rozruchowe.

Aby otrzymać wsparcie, należy skontaktować się z dyżurnym – tłumaczy Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze:

– Zawsze jesteśmy gotowi do wspierania naszych mieszkańców – zaznacza Agnieszka Pawłow:

Przed wyruszeniem na trasę, pamiętajmy również o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu i odpowiednim przygotowaniu szyb.