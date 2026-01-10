Plastik, opony czy stare obuwie – to tylko niektóre z rzeczy, które nie powinny trafiać do naszych pieców. Strażnicy miejscy przypominają, aby w okresie zimowym zachować zdrowy rozsądek i zapobiegać zanieczyszczaniu powietrza.

Mundurowi codziennie przeprowadzają kontrole antysmogowe w różnych częściach miasta.

Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze, przyznaje, że wiele osób nie jest świadomych tego, że popełnia wykroczenie i przypomina, czym należy ogrzewać mieszkania:

– Weryfikujemy wszystkie zgłoszenia od mieszkańców – podkreśla Agnieszka Pawłow:

Kontrole potrwają do końca sezonu grzewczego. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat karny oraz skierowanie sprawy do sądu.